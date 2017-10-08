قبل مواجهة غانا.. باوزا يطلق سراح نجوم الأخضر

المواطن - جدة

قرر الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني باوزا، منح لاعبي الأخضر جولة حرة من الساعة 7:00 وحتى الساعة 11:00 من مساء اليوم الأحد.

وجاء قرار مدرب الأخضر، بعد الفوز 5-2، في المباراة الودية الأولى أمام منتخب جامايكا، ضمن معسكر المنتخب المقام حالياً في جدة، استعداداً لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

ويستعد الأخضر حالياً لمواجهة منتخب غانا في ثاني تجاربه الودية ضمن برنامجه الإعدادي للمونديال، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعة).

يذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ وجه بتخصيص مكافأة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل لاعبي المنتخب الوطني الأول، نظير المستوى الفني والنتيجة الإيجابية التي حققها المنتخب السعودي على حساب منتخب جامايكا في إطار استعدادات الأخضر لكأس العالم 2018.

كما وجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الهيئة على هذا الدعم غير المستغرب لأبنائه اللاعبين، ودعمه لمسيرة المنتخب الوطني للظهور بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة المملكة.







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