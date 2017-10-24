قبل موعدها.. مطعم برجر يفرض القيمة المضافة على وجباته

المواطن - وليد الفهمي

في سابقة تعتبر الأولى في المملكة.. فوجئ أحد المواطنين بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على وجبة برجر على الرغم من أنه لم يحن موعدها بعد .

وفوجئ المواطن معيض الشهري بفرض رسوم ضريبة TAX 16% بدون سابق إنذار، والذي لم يكن يعلم بها إلا بعد أن دفع الفاتورة بوقت طويل، وما أدخل الشك في قلبه هو أن موعد تطبيق الضريبة المضافة والمقررة بنسبة 5% ستكون مع حلول بداية العام الميلادي المقبل.

وتحتفظ “المواطن” بكافة تفاصيل المطعم الذي فرض رسومًا على المواطن، والذي طالب بتطبيق النظام بحق المطعم الذي خالف النظام بفرض الضريبة دون علمه وقبل موعدها.







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