قبل موقعة الإياب أمام بيروزي الإيراني.. أوبتا تكشف عن رقم رائع حققه الهلال

المواطن ـ محمد سلام

تترقب جماهير نادي الهلال مباراة الغد أمام فريق بيروزي الإيراني، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تتطلع إلى تجاوز هذه المرحلة من أجل الوصول إلى نهائي البطولة الآسيوية الكبيرة.

وكان الهلال قد حسم مباراة الذهاب في الإمارات، بأربعة أهداف دون رد، وبات على أعتاب الوصول لنهائي البطولة التي يحمل لقبها فريق تشنوبوك الكوري الجنوبي.

ونشرت شركة “أوبتا” العالمية المتخصصة في الإحصاءات تغريدة عبر حسابها الرسمي بالعربية على موقع “تويتر” ذكرت من خلالها أن الهلال لم يخسر في 11 مباراة ببطولة دوري أبطال آسيا، وهي أطول سلسلة حالية، والأفضل للهلال منذ أبريل 2010، حيث لم يخسر حينها في 20 مباراة متتالية.

وكان الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، قد أكد أن تأهل الزعيم لنهائي الآسيوية لم يُحسَم حتى الآن، رغم الفوز برباعية في مباراة الذهاب على بيروزي.

وقال دياز: “التأهل لم يحسم حتى الآن، لا يزال هناك شوط ثانٍ مهم، ويجب أن نعمل جدياً لحسم التأهل من خلاله، لا مجال للتراخي وكل شيء وارد في كرة القدم، ويجب أن نبتعد عن المفاجآت غير السارة”.

وعن المهددين بالإيقاف قال مدرب الهلال: “طريقة لعب الهلال تجعله أقل عرضة للبطاقات الصفراء، وقبل خوفنا على الإيقافات يجب أن نحسم التأهل، ووجهت اللاعبين إلى الابتعاد عن الاحتجاج والتركيز على اللعب فقط”.

هذا وخصص بيروزي الإيراني، 3000 مقعد لجماهير فريق الهلال، في مباراة الغد التي ستقام بالعاصمة العمانية مسقط، وحدد النادي الإيراني أسعار التذاكر العادية 20 ريالاً عمانياً، وهو ما يعادل 200 ريال سعودي.







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