قبيل الزيارة التاريخية.. صور الملك سلمان تزين شوارع موسكو

المواطن - موسكو

رُفعت في شوارع العاصمة الروسية، موسكو، لافتات إعلانية ضخمة تضمنت صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبيل الزيارة التاريخية التي سيقوم بها ما بين 4 و7 أكتوبر 2017.

وكانت وكالة “نوفوستي” قد نقلت عن مصدر مطلع في العاصمة الروسية أن الملك سلمان بن عبد العزيز سيزور موسكو في الفترة ما بين 4 و7 أكتوبر الأول المقبل.

وأضاف المصدر أنه تم إعداد حزمة كبيرة من الاتفاقيات الثنائية للتوقيع عليها أثناء الزيارة التاريخية.

وأكد أن الملك سلمان سيقضي في موسكو 4 أيام، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.







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