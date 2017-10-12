قراصنة يسرقون أسرارًا عن الطائرات المقاتلة من وزارة الدفاع الأسترالية

المواطن - وكالات

كشف موقع ibtimes البريطاني اختراق شركة هندسية تعاقدت من الباطن مع وزارة الدفاع الأسترالية، مما أسفر عن تسريب معلومات عن العديد من أنظمة الدفاع المتقدمة، والتي تشمل ملفات تتضمن معلومات مفصلة عن طائرة مقاتلة من طراز F-35، وطائرة نقل من طراز C-130، وطائرة دورية بحرية من طراز P-8 بوسيدون، وقذيفة القنابل الذكية المشتركة للذخيرة المباشرة (جدام)، وسفن بحرية أسترالية أخرى.

وأصدر مركز الأمن السيبراني الأسترالي لعام 2017 تقريرًا، يكشف من خلاله عن معلومات تتعلق بهذا الهجوم الذي وقع في نوفمبر 2016، ومن أبرزها أن المهاجمين استطاعوا الوصول للمعلومات لفترة طويلة من الزمن، إذ ظلوا نشطين على الشبكة في ذلك الوقت.

ووفقًا للتقرير، فإن الشركة الهندسية تتعاون مع وزارة الدفاع بعدد من المشاريع الأمنية، ويشير التقرير إلى أن مديرية الإشارات الأسترالية، أطلقت على هذه الهجمات المستمرة المتقدمة اسم (Alf)، بينما أعطت للقراصنة كودًا يسمى “Apt Alf”والمستوحى من إحدى شخصيات التلفزيون الأسترالية الشعبية.

ويقال إن القراصنة بدأوا الاختراق بحلول يوليو 2016، ثم قاموا بسرقة البيانات بعد أسبوعين، وقال التقرير إن القراصنة واجهوا مقاومة ضئيلة، وتمكنوا من استغلال ثغرة أمنية ​​في بوابة هلبديسك الخاصة بالشركة، إلا أن تصحيحا أمنيا بسيطا يمكن أن يحدد الثغرة.

وكانت البيانات المسروقة محمية بموجب اللوائح الدولية المتعلقة بالاتجار بالأسلحة (إيتار) – وهي لائحة أميركية تحمي بيع التكنولوجيا العسكرية في جميع أنحاء العالم.







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