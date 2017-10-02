قرقاش: الرباعي العربي تجاوز ملف قطر بكل ثقة.. ولم يعد من الأولويات

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تمضي بثقة متجاوزة الملف القطري الذي لم يعد من الأولويات.

وأضاف قرقاش في تغريدات له على صفحته على “تويتر” أن خيارات الدوحة تتضاءل، مشيراً إلى أن قطر تعرف ما هو المطلوب للخروج من الأزمة.

وقال الوزير: “على المستوى السياسي خيارات الدوحة تتضاءل، والعواصم 4 تمضي بثقة متجاوزة هذا الملف والذي لم يعد من الأولويات، قطر تعرف المطلوب للخروج من أزمتها”.

وأضاف قرقاش في تغريدة أخرى: “فشلت قطر في نيويورك برغم الإنفاق الأسطوري على الإعلام، وتشبعنا برسائل المظلومية والإنكار، مفتاح حلّ أزمة الثقة السياسة والحكمة لا الإعلام”.

كما قال وزير الدولة الإماراتي: “المشهد الإعلامي متحوّل في التقنية والمحتوى، ففي أزمة قطر نجد أن التويتر السعودي أكثر تأثيراً من الجزيرة القطرية”.







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