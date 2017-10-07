قرقاش: رفع العقوبات عن السودان يدعم موقع الخرطوم الإقليمي

المواطن - الرياض

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش أن قرار رفع العقوبات الأمريكية عن السودان يدعم موقع الخرطوم ومكانتها العربية.

وأشاد قرقاش بالدور الإقليمي الذي تقوم به السودان ضمن المنظومة العربية.

وقال قرقاش: رفع العقوبات الأمريكية عن السودان الشقيق قرار إيجابي ويدعم موقع الخرطوم الإقليمي والدولي وانفتاحه الاستثماري، نعتدّ بموقع ودور السودان العربي.

وكانت جهود المملكة الدبلوماسية التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد قادت إلى إقناع الإدارة الأمريكية برفع العقوبات المفروضة على الخرطوم بعد أن مددتها واشنطن لمدة 3 أشهر في يوليو الماضي.







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