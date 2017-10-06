قرقاش: لا يمكن لرهاننا إلا أن يكون عربياً.. الملك سلمان يحدد اتجاه البوصلة

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن النجاح المبهِر لزيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى روسيا نجاح للعرب.

وشدد قرقاش في تغريدات له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن دور المملكة المحوري للصالح المشترك والحراك الإيجابي يحيّد نفوذ دول الجوار في عالمنا.

وتابع قرقاش “الدور المعنوي والسياسي للسعودية دولياً يترجم لصالح استرجاع العرب لهيبتهم”.

وختم وزير الدولة للشؤون الخارجية بقوله “لا يمكن لرهاننا إلا أن يكون عربياً، الملك سلمان يحدد اتجاه البوصلة”.

وشهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، أمس الخميس، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون الموقعة بين حكومتي المملكة وروسيا.







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