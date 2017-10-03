قريبًا.. أميركا تحدد مصير مكتب طالبان في قطر

المواطن - وكالات

أكد وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستقرر قريبًا إن كانت ستبقي مكتب حركة طالبان في قطر مفتوحًا مع تصعيد واشنطن جهودها الحربية في أفغانستان، موضحًا أنه ينظر فيمن يمثل الحركة.

وكانت مصادر ذكرت في وقت سابق أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من نظيره الأفغاني أشرف غني، إغلاق مكتب بعثة حركة طالبان في قطر.

وأفادت المصادر، التي لم تكشف عنها صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن هذه القضية كانت على طاولة مباحثات ترامب وغني خلال اجتماعهما على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يوافق غني على طلب ترامب بإغلاق مكتب طالبان في الدوحة، الذي شكل حلقة وصل للحوار بين الحكومة والحركة.

وترى القيادة الأفغانية أن الوفد غير الرسمي من طالبان، الذي يبلغ قوامه 36 فردًا وموجود في الدوحة، لا يفعل شيئًا لتسهيل محادثات السلام، بل يعطي شرعية سياسية لمجموعة ليست أكثر من أداة في يد باكستان.

وذكرت الصحيفة أن ترامب يرفض حتى مجرد إعادة هيكلة مكتب طالبان في الدوحة، ووصفه بأنه كان مبادرة فاشلة من سلفه باراك أوباما، إذ لم يقم المكتب بالدور الذي كان يأمل به أوباما بشأن مفاوضات السلام.







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