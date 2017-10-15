قريبًا.. دورات لتعليم النساء قيادة وصيانة السيارات

المواطن - الرياض

كشفت أمل السهلي، المشرفة العامة على قطاع البنات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن طرح دورات تعليم النساء القيادة وصيانة السيارات، بعد قرار الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وذلك عبر الكليات التقنية العالمية للبنات، في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت السهلي أن المؤسسة ستعمل على تمكين النساء من القيادة السليمة، والتعرف على الأجزاء الرئيسة للسيارة والصيانة الطارئة لها، وأنظمة القيادة في الطرق والإشارات ذات العلاقة، من خلال الخبرات الدولية المتوفرة في كليات التقنية العالمية للبنات، وفي إطار التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بهذا الاختصاص.

وأضافت السهلي أن المؤسسة تعمل على توفير نحو 3000 موقف للسيارات لاستيعاب عدد المتدربات في الكليات التقنية والعالمية للبنات، بحيث تتنوع بين ما هو مخصص للمدربات والمتدربات وللزائرات وذوات الإعاقة.







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