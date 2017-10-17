قريبًا.. قد تتحدث بعينيك فقط!

المواطن - غلا القباع - الرياض

لا تزال التكنولوجيا تبهر الإنسان وتتغلب على مصاعب الحياة لتجعلها بين يديه، فمن أبرز أخبار التكنولوجيا جهاز يسمح لمستخدميه التحدث بواسطة العين.

وظهر هذا الجهاز نتيجة نجاح مهندس البرمجيات ستيف تومسون في تحدي مرضه (التصلب الجانبي الضموري) والذي سيعيقه من الحركة والتحدث بشكل تدريجي، واستعمال هذا الجهاز يأتي على مرحلتين.

وبحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، في أول مراحل استعمال الجهاز، النظر إلى شاشة تعرض حروفًا أو رموزًا وأثناء ذلك تقوم كاميرا بالتقاط الضوء المنعكس من العين، ومن خلال الأشعة تحت الحمراء يتم تتبع حركة العين وتحريك المؤشر “السهم” الموجود على شاشة العرض واختيار الحروف المطلوبة.

وفي الخطوة الثانية تتحول الحروف المختارة إلى كلمات مسموعة بكل سهولة عبر جهاز آخر.

وأصبح هناك جهاز واحد قد يساعد كثيرًا من المرضى الذين لا يستطيعون التحدث أو الحركة، بالإضافة إلى تسهيل حياتهم ويجعلهم يشاركون المجتمع في أنشطة كانت تصعب عليهم قبل ذلك.







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