قصة صادمة.. جعله والده يدمن المخدرات في طفولته ليبيع نفسه ليمني مقابل الحشيش

المواطن - الرياض

قصة صادمة ذكرها المختص في علاج الإدمان، الدكتور سامي الحمود، عن طفل جعله والده يدمن المخدرات لينحرف ويمارس الرذيلة مع يمني حتى يعطي المخدرات له، ليتم تصويره عاريًا في النهاية لابتزازه.

وأكد الطفل في فيديو مصور عبر حساب الحمود على “سناب شات”، أن والده المدمن كان يعطيه الحشيش حتى أدمنه، وبعدها تعرف على أحد الشباب في الحارة (يمني) ليمارس معه الرذيلة مقابل منحه المخدرات، حتى صوره في النهاية عاريًا بهدف ابتزازه، ليتم القبض على اليمني في النهاية على يد الجهات المختصة، فيما يتم تأهيل الطفل نفسيًّا.

وشدد المختص في علاج الإدمان على ضرورة مراقبة الأسر لأبنائهم، خاصة من يسكنون في الأحياء الشعبية؛ بسبب كثرة قضايا المخدرات والجرائم فيها.







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