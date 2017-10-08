قصر السلام يستعصي على الإرهاب لهذه الأسباب

المواطن - جدة

نجح أبطال الحرس الملكي في تصفية إرهابي فتح النار على إحدى بوابات قصر السلام في تمام الساعة 3.25 من فجر أمس السبت.

وأعلنت وزارة الداخلية مقتل المتورط في إطلاق النار على نقطة الحراسة الخارجية أمام البوابة الغربية لقصر السلام بجدة ويدعى منصور بن حسن بن علي العامري، وهو سعودي الجنسية من الفئة الضالة.

سيناريو العملية:

ونشر حساب إنفوجرافيك السعودية سيناريو عملية الهجوم على قصر السلام حيث ترجل الإرهابي من السيارة التي كان يستقلها وبدأ في إطلاق النار باتجاه الحراسات بشكل عشوائي.

وقام رجال الحرس الملكي بالرد على مصدر النيران وأردوا الإرهابي قتيلًا.

نتائج العملية

مقتل المتورط في إطلاق النار على نقطة الحراسة في قصر السلام.

استشهاد وكيل رقيب حماد بن شلاح المطيري.

استشهاد الجندي أول عبدالله بن فيصل السبيعي وهما يؤديان مهامهما.

المضبوطات:

وقد عثر بحوزة المتورط في إطلاق النار على نقطة الحراسة الخارجية التابعة لقصر السلام بجدة على:

سلاح رشاش من نوع كلاشنيكوف.

ثلاث قنابل حارقة مالوتوف.

وتؤكد هذه العملية جاهزية رجال الحرس الملكي للتعامل مع أي هجوم إرهابي طارئ.

وقد أعربت العديد من الدول الصديقة والشقيقة عن إداناتها البالغة للهجوم الإرهابي على قصر السلام في جدة مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة في حربها ضد الإرهاب.







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