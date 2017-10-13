قضايا الفساد تطيح برئيس سامسونغ

المواطن - وكالات

تقدم رئيس شركة سامسونغ Kwon Oh-hyun باستقالته من منصبه، على خلفية الاضطرابات الإدارية في الشركة بعد سجن وريث مجموعة سامسونج بأكملها بسبب الفساد في أغسطس الماضي.

ويعد “كوون” واحدًا من ثلاثة مديرين تنفيذيين رئيسيين لشركة سامسونغ للإلكترونيات.

وقال “كوون”، الذي يعمل أيضًا في مجلس إدارة شركة سامسونغ للإلكترونيات، إنه كان يفكر في مغادرة منصبه منذ فترة ولم يعد قادرًا على البقاء أكثر من ذلك، موضحًا أن الشركة الكورية الجنوبية تواجه أزمة لم يسبق لها مثيل في الداخل، ويعتقد أن الوقت حان لكي تبدأ الشركة من جديد، مع روح جديدة وقيادة شابة، للاستجابة بشكل أفضل للتحديات الناشئة عن صناعة تكنولوجيا المعلومات المتغيرة بسرعة.

ووفقًا لتقرير من موقع “bbc” البريطاني، من المقرر أن يبقى في مجلس إدارة شركة سامسونغ للإلكترونيات حتى مارس 2018.

وقال متحدث باسم الشركة، إنه سيتم تعيين خليفة لرئيس الشركة المستقيل قريبًا، ولكن لا يمكن تحديد إطار زمني في الوقت الحالي.







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