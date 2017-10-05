قطر تُفرج عن لاعب الجزيرة الإماراتي.. والأخير يتوعد

المواطن - علي الحمداوي

أعلنت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، عن وصول لاعب الفريق الأول بالنادي البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا إلى العاصمة أبوظبي، بعد انفراج أزمة احتجازه من قبل السلطات القطرية دون أي مبررات أو توضيحات قانونية في الدوحة التي كان قد غادر إليها بإذن من ناديه الجزيرة لتسوية بعض الأمور الشخصية الخاصة به.

وكانت الشركة قد كلفت فريقاً متخصصًا بدراسة الوضع القانوني والإنساني للاعب أثناء احتجازه في قطر بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد الإمارات لكرة القدم والقنصلية البرازيلية في الدوحة، وأدت الجهود المتواصلة للفريق القانوني لنادي الجزيرة لإجبار السلطات القطرية على الإفراج عن اللاعب وإنهاء احتجازه، ما أدى في نهاية الأمر لعودته إلى العاصمة أبوظبي.

ويعكف الفريق القانوني بالتنسيق مع إدارة نادي الجزيرة على إعداد مذكرة للجهات المحلية والقارية والعالمية المعنية بالأمر يوضح فيها حجم الأضرار النفسية البليغة التي وقعت على روماريو ريكاردو دا سيلفا إثر احتجازه غير القانوني والمخالف لجميع الأعراف الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ويوضح فيها أيضا مدى ما وقع على نادي الجزيرة وفريق كرة القدم الأول من أضرار مادية ومعنوية بالغة إثر احتجاز اللاعب في الدوحة من قبل السلطات القطرية التي بلغت مدى جديدا في ممارساتها الإرهابية، التي امتدت هذه المرة وبشكل مسبوق للرياضة بشكل عام ولكرة القدم بشكل خاص رغما عن مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم خلطها بالسياسة وبإبعادها عن جميع أشكال التعصب.

وتؤكد شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم أنها ماضية في جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق النادي والشركة والفريق وروماريو ريكاردو دا سيلفا وجميع الأطراف التي تضررت بشكل جسيم من الإرهاب الذي مارسته السلطات في قطر على اللاعب، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرياضية والقانونية المعنية بالأمر.







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