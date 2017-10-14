قمة الجولة.. الأهلي في ضيافة الشباب بدوري المحترفين

المواطن - الرياض

في مواجهة تعتبر الأبرز، اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين، يحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، القمةَ المرتقبة بين الشباب ونظيره الأهلي.

ويطمح الشباب بقيادة مدربه الجديد، الأوروغوياني دانيال كارينيو، إلى إيقاف فقدان النقاط عندما يستقبل الأهلي، ثاني الترتيب في قمة مباريات الجولة السادسة بدوري المحترفين.

وبقيت نتائج الشباب الذي يحتل المركز التاسع برصيد 6 نقاط، متفاوتة في الجولات الماضية، ويأمل في الظهور بصورة مختلفة مع مدربه الجديد الذي بدأ المهمة خلال فترة التوقف الماضية.

وفي المقابل يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بعد أن استعاد مستوياته المعروفة رغم بعض الغيابات في صفوفه؛ حيث تمكن خلالها من تحقيق نتائج مميزة في الجولات الأخيرة وضعته في مركز الوصافة.

ويطمع الأهلي في تجاوز عقبة مضيفه والعودة بالنقاط الثلاث التي ستضعه في الصدارة مؤقتاً بعد تأجيل مباراة الرائد والهلال المتصدر وحامل اللقب حتى 30 أكتوبر لارتباط الهلال بخوض إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتبدو الأفضلية الفنية في مصلحة الأهلي تحت قيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف، إلا أن الشباب ليس من السهولة هزيمته ودائماً ما يظهر بصورة مختلفة أمام الفرق الكبيرة.

ويأمل الأوروغوياني دانيال كارينيو، المدير الفني الجديد للشباب، تحقيق أول انتصاراته مع الليوث، بعدما تولى المهمة رسمياً خلفاً لسامي الجابر المقال من القيادة الفنية لشيخ الأندية لسوء النتائج.







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