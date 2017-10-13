قناص حوثي يقتل رضيعة يمنية على طريقة جنود الاحتلال في غزة

المواطن - الرياض

على طريقة جنود الاحتلال الإسرائيلي، استهدف قناص حوثي رضيعة يمنية برصاصة اخترقت جسدها الطاهر وأردتها قتيلة، في مشهد يعيد إلى الأذهان انتهاكات الحوثي الجسيمة لحقوق أطفال اليمن.

وأوضحت مصادر، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، أن الطفلة ذات العام والنصف، قُتلت برصاصة قناص حوثي من الانقلابيين المتمركزين في التبة السوداء بالضباب غرب المدينة.

وتتعرض أحياء من مدينة تعز وغيرها من المدن إلى استهداف ممنهج من قبل الانقلابيين بحق الأطفال والنساء.

ويعاني الأطفال في المناطق التي اغتصبها الانقلابيون من مشاكل صحية وسوء التغذية وانتشار جائحة الكوليرا بشكل مخيف.

الغريب في الأمر أن المنظمات الحقوقية والدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، كثيرًا ما تتغاضى عن جرائم الانقلابيين بحق أطفال اليمن.







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