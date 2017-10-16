قوات عراقية تتقدم صوب مدينة كركوك المتنازع عليها مع الأكراد

المواطن - وكالات

أفادت وسائل إعلام عراقية بحراك قوات عراقية صوب مدينة كركوك، المتنازع عليها مع الأكراد.

وأضافت المصادر أن القوات العراقية التي تشمل عربات عسكرية ومدرعات، تتقدم نحو حقول النفط في كركوك.

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يذكر أن الحكومة العراقية قد اتهمت السلطات الكردية بجلب مقاتلين من حزب العمال الكردستاني الانفصالي في تركيا إلى مدينة كركوك المتنازع عليها، معتبرة أن الخطة بمثابة “إعلان حرب”.

وأضافت الحكومة في بيان نشر بعد اجتماع ترأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي وحضره كبار القادة العسكريين والأمنيين، أنها ستسعى لبسط سلطتها على كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها.







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