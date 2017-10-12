قيادات تعليم الشرقية تلتقي أولياء أمور الطلبة عبر نظام إلكتروني وخط مباشر

المواطن -الشرقية

تحقيقاً لرؤية الإدارة نحو الريادة لبناء جيل مبدع، وحرصاً على التواصل والدور التكاملي، ودعماً للأداء التعليمي بين إدارة التعليم وأولياء أمور الطلاب والطالبات بالمنطقة؛ تواصل قياداتُ التعليم بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية لقاءها الدوري، ممثلة بالمدير العام للتعليم الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، ومساعديه بأولياء أمور الطلاب والطالبات، والذي تقرر عقده يوم الأربعاء 28 / 1 / 1439هـ الموافق 18 / 10 / 2017م، الساعة الخامسة والنصف مساءً ولمدة ساعة واحدة، وذلك عبر الخط المباشر (0138279992) أو عبر نظام اللقاءات الإلكترونية (GO To Webinar).

ودعت إدارة التعليم إلى أهمية الاطلاع على آلية التسجيل من خلال الأيقونة في الصفحة الرئيسية لبوابة تعليم الشرقية بعنوان ” لقاء المدير العام والمساعدين مع أولياء أمور الطلاب والطالبات ” لاستقبال التساؤلات من أولياء أمور الطلاب والطالبات، بالإضافة للكوادر الإدارية والتعليمة من منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم بالمنطقة، ويتطرق اللقاء للمحاور التالية:

* التطلعات والمقترحات التطويرية للأداء التعليمي بشكل عام.

* الاطلاع على أهم المستجدات التعليمية والتربوية.

* الملحوظات على الأداء التعليمي للمدرسة.

* الأسئلة والاستفسارات عن الأنظمة التعليمية والإجراءات التربوية.

وتعتبر اللقاءات الدورية التي تعقدها إدارةُ التعليم بالمنطقة الشرقية، لإحداث المراجعة الشاملة، ذات أهمية بالغة في العملية التعليمية ، للوقوف على حقيقة المنجز، وحقيقة التحديات، وتحديد الأولويات وصور تحقيقها بشكل علمي مدروس، للارتقاء بمستوى المخرج التربوي.







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