قيادي في حزب المخلوع صالح: إسقاط الحوثي واجب

المواطن - وكالات

اتهم القيادي في حزب المخلوع صالح، عادل الشجاع، حكومة الانقلابيين في صنعاء بأنها حكومة عصابات تسرق الناس.

وكتب الشجاع على صفحته في “فيسبوك”، أنها حكومة تمارس الكذب والتضليل، داعيًا إلى إسقاطها؛ لأنه واجب، بحسب “العربية”.

ولفت إلى أن الحوثيين لم يصلحوا سياسات ولا اقتصادًا، متهمًا يحيى الحوثي وزير التربية في حكومة الانقلابيين، شقيق زعيم الحوثيين، بأنه قادم من جماعة أسقطت حكومة وأسقطت بلدًا ودمرته تحت ذريعة إسقاط الجرعة الاقتصادية.

وأوضح الشجاع أن المعلمين المضربين في صنعاء يمثلون ثورة حقيقية لإسقاط المتاجرين بأقوات الناس وأحلامهم.







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