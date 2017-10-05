كاتب سياسي محللًا زيارة الملك إلى روسيا: الشق الاقتصادي أكبر من السياسي
رأى أن موسكو كانت دائمًا تتوق إلى الجنوب الدافئ

كاتب سياسي محللًا زيارة الملك إلى روسيا: الشق الاقتصادي أكبر من السياسي

2017/10/05
الساعة 9:12 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم, زيارات رسمية
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المواطن - الرياض

أكد الكاتب السياسي، سليمان العقيلي، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا تاريخية، وتأتي في ظل إعادة تشكيل للعلاقات الدولية والنفوذ الدولي في الشرق الأوسط.

ولفت في حواره ببرنامج “ياهلا” المذاع على شاشة روتانا خليجية إلى أنه تم توقيع 14 اتفاقية اقتصادية في زيارة روسيا وهذا ينبئ أن الجانب الاقتصادي للزيارة أكبر من الجانب السياسي، مشددًا على أن المملكة تحتاج لمزيد من الحلفاء الذين يخففون عنها الضغط الاستراتيجي إذا ما توترت علاقتها بحلفائها التقليديين.

ورأى العقيلي أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى موسكو كانت مؤشرًا على أن السعودية تريد توازنًا في علاقاتها الاستراتيجية، موضحًا أن روسيا كانت دائمًا تتوق إلى الجنوب الدافئ، وهو ما يحكم الدبلوماسية الروسية حتى الآن.

 

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