كاكا.. رحلة نجاح كروية بنكهة برازيلية

المواطن - ضياء خضر

يعد البرازيلي كاكا واحدًا من النجوم البارزين في تاريخ كرة القدم، حيث ظل واحدًا من اللاعبين أصحاب الأسلوب واللمسات المميزة داخل المستطيل الأخضر.

ومع استعداد النجم البرازيلي لوضع حد لمسيرته الاحترافية مع الساحرة المستديرة، لفت كاكا الأنظار إليه بشدة بعدما انهمرت دموعه في آخر مباراة خاضها بقميص فريق أورلاندو سيتي الأميركي.

وتستعرض “المواطن” في السطور التالية أبرز المحطات في مشوار كاكا مع كرة القدم، من خلال السطور التالية..

بدأ كاكا- البالغ 35 عامًا- مشواره الاحترافي في عالم كرة القدم عام 2001 مع نادي ساو باولو البرازيلي، حيث استمر في صفوفه حتى صيف عام 2003 عندما انتقل إلى صفوف نادي ميلان الإيطالي.

وخاض كاكا مسيرة حافلة مع ميلان الإيطالي استمرت حتى صيف عام 2009، والذي شهد نقلة كبيرة في حياته الكروية بانضمامه إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، وقضى النجم البرازيلي نحو 4 سنوات في صفوف الفريق الملكي قبل أن يعود مجددًا إلى ميلان عام 2013.

لكن رحلة كاكا مع ميلان هذه المرة لم تطل كثيرًا؛ حيث غادر اللاعب البرازيلي المخضرم الفريق الإيطالي في صيف عام 2014 متجهًا إلى الدوري الأميركي، وتحديدًا إلى فريق أورلاندو سيتي.

وفي بداية انضمامه إلى أورلاندو سيتي أعير كاكا إلى نادي ساو باولو لعدة أشهر، ليعود مجددًا إلى أورلاندو سيتي بداية من أواخر عام 2014، حيث استمر في صفوفه حتى الآن، علمًا أن تعاقد كاكا مع الفريق الأميركي ينتهي بنهاية العام الجاري.

أما على صعيد الألقاب والبطولات تكتظ خزانة كاكا بالعديد منها؛ حيث أحرز لقب كأس العالم مع منتخب بلاده مرة واحدة وتوج مع السليساو كذلك بلقب كأس القارات مرتين، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة أيضًا كانت مع ميلان، ومع ميلان أيضًا توج بألقاب الدوري وكأس السوبر الإيطاليين وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي بواقع مرة واحدة لكل بطولة.

كما توج مع ريال مدريد بلقبي الدوري والكأس الإسبانيين بواقع مرة واحدة لكل منهما، أما علي صعيد الألقاب الشخصية فقد توج كاكا بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم مرة واحدة كانت عام 2007، وفي نفس العام توج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

واختير كأفضل لاعب في إيطاليا مرتين وتحديدًا في عامي 2004 و2007، كما اختير كأفضل لاعب في الدوري الإيطالي موسم 2003- 2004، وفي دوري أبطال أوروبا موسم 2006- 2007، وفي بطولة كأس القارات نسخة عام 2009.







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