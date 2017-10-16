كبار البريميرليج يجبرون مالك نيوكاسل على هذا القرار

المواطن – وكالات

كشفت وسائل إعلام إنجليزية أن نادي نيوكاسل يونايتد، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، أصبح معروضًا للبيع، وذلك بقرار من مالكه مايك آشلي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن اتجاه آشلي لبيع النادي، جاء بعد إقراره بعجزه عن مجاراة الأندية الإنجليزية الكبرى فيما يخص إنفاقها لشراء اللاعبين وتدعيم صفوفها.

ويحكم آشلي قبضته على نادي نيوكاسل منذ نحو 10 سنوات، عندما اشتراه في صفقة بلغت قيمتها وقتها نحو 134 مليون جنيه إسترليني.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق نادي نيوكاسل يحتل حاليًّا المركز التاسع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 11 نقطة، وذلك بعد مرور 8 جولات من عمر المسابقة.







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