كتالونيا.. استفتاء الدم يُسقط 460 مصابًا

المواطن - وكالات

أكدت عمدة برشلونة، إدا كولاو، أن أكثر من 460 شخصًا أصيبوا في كتالونيا في اشتباكات مع الشرطة الإسبانية التي تحاول منع إجراء استفتاء حول الاستقلال في الإقليم.

وصرحت كولاو، اليوم الأحد، بأنها كعمدة المدنية، تطالب “بوقف فوري لهجمات الشرطة ضد السكان الذين لا حول لهم ولا قوة”، في برشلونة، عاصمة الإقليم الواقع في شمال شرق البلاد.

واستخدمت الشرطة الهراوات والرصاص المطاطي لتفريق الحشود في برشلونة ومدن وبلدات أخرى؛ ما أسفر عن إصابة المئات بكدمات وحالات دوار ونوبات قلق شديد.

وأوضحت وزارة الداخلية الإسبانية، أن 11 من رجال الشرطة أصيبوا أثناء تنفيذهم أوامر قضائية لمنع إجراء الاستفتاء على الاستقلال.

وطالب ممثل الحكومة الإسبانية في كتالونيا، أنريك ميلو، في مؤتمر صحافي، السلطات الانفصالية في المنطقة بوضع حد لـ”مهزلة” الاستفتاء.







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