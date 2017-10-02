كتالونيا تقترب من الاستقلال وبرشلونة قد يلعب خارج إسبانيا

المواطن ـ وكالات

كشف رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، أن النادي الكتالوني سوف ينظر في أمر اللعب خارج إسبانيا في حال استقلال كتالونيا، مؤكدًا أن ناديه سيدعم الإضراب الذي سيحدث يوم الثلاثاء المقبل بعدم التدريبات.

واقترب إقليم كتالونيا من الاستقلال عن إسبانيا بعدما صوت 90% من الجمهور على استقلال كتالونيا خلال الاستفتاء الذي أقيم أمس.

وقال رئيس برشلونة في تصريحاته: “النادي سوف يدعم الإضراب الذي سيحدث يوم الثلاثاء من خلال عدم التدرب؛ احتجاجًا على عنف الشرطة مع المصوتين على استفتاء استقلال كتالونيا”.

وأصر بارتوميو على أن إدارة برشلونة سوف تناقش أين سيلعب برشلونة كرة القدم في المستقبل في حال حدوث الاستقلال بالفعل.







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