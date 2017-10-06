كثرة العمل تقتل صحافية يابانية

المواطن - وكالات

أكد مفتشو العمل في اليابان أن صحفية، تبلغ من العمر 31 عاماً، تعمل في هيئة الإذاعة الوطنية، توفيت بسبب العمل الإضافي.

وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية أجرى مفتشو العمل تحقيقات في وفاة الصحفية ميوا سادو، التي كانت تعمل في طوكيو، فوجدوا أنها عملت 159 ساعة من العمل الإضافي ولم تستفد إلا من يومي راحة خلال شهر بكامله.

وذكر مكتب معايير العمل في طوكيو أن “كاروشي” (الإجهاد في العمل) كان وراء وفاة الصحفية.

وتشهد اليابان عدداً قياسياً من طلبات التعويض عن الوفيات بسبب الإجهاد في العمل، أو ما يُعرف باسم “كاروشي” باللغة اليابانية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :