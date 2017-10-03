كراسنويارسك يعرض على برشلونة الانضمام إلى الدوري الروسي

المواطن ـ وكالات

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن نادي كراسنويارسك على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عرض على برشلونة اللعب في الدوري الروسي، بعد أن ينفصل عن المسابقة الإسبانية في حال استقلال كتالونيا عن إسبانيا.

كتب “أدمن” صفحة كراسنويارسك في تغريدته: نحن نعلم بالفعل أن نادى برشلونة يمكن أن يغير وجه البطولات للأفضل، لذلك ندعوكم للمشاركة في أفضل دوري كرة قدم في العالم- الدوري الروسي.

وأوضحت الصحيفة أن دعوة الفريق الروسي ليست إلا مداعبة على موقع التواصل الاجتماعي لجذب مزيد من المتابعين حول العالم، خاصة أن قضية انفصال برشلونة عن الليجا يتصدر اهتمامات الجماهير ووسائل الإعلام.

في حال انفصال برشلونة عن الليجا، فالخيارات مطروحة ما بين الدوري الفرنسي أو الإنجليزي، خاصة أن لوائح البطولتين تسمح لأندية من خارج الدولة أن تشارك في المسابقة المحلية.







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