كشف الأسباب الحقيقية لطلب الهلال بفتح طواقم الحكام

المواطن - الرياض

أكد عبد الرحمن النمر نائب رئيس نادي الهلال أنه تمت الموافقة على اقتراح الزعيم، بفتح عدد الطواقم للحكام الأجانب مع تقليل المصاريف، من قبل رابطة دوري المحترفين.

وقال النمر: «الهلال قدم المقترح للابتعاد عن الضغوط التي تتسبب في إخفاق الحكم المحلي في المباريات، بعض المنافسين يعمدون للتأثير على الحكام السعوديين قبل المباريات؛ ما يوقعهم في الأخطاء».

وأضاف نائب رئيس الهلال: «نحن في الهلال ننأى بأنفسنا عن ذلك؛ لذلك اخترنا الطريق الأسهل بحثًا عن تحكيم أفضل، وهو الحكم الأجنبي البعيد عن الضغوط، نحن في العام الماضي استنفدنا طواقم الحكام الأجانب كاملة، وأحضرنا العدد المسموح به، في حين أن المنافسين لم يحضروا الطواقم كاملة».

وواصل النمر: «الهلال سبق وأن رفع اقتراحًا آخر، تمت الموافقة عليه قبل الاجتماع، هو أنه يحق للفريق الضيف طلب حكام أجانب قبل المباراة بـ 12 يومًا في حال لم يطلب المستضيف ذلك قبل المباراة بخمسة عشر يومًا».

وزاد: «الاقتراح جاء بعد أن طلبنا حكامًا أجانب أمام الاتحاد في جدة، الذي لم يطلب، وعندها قمنا بالطلب، ولكن اتحاد القدم رفض بحجة انتهاء المهلة التي تسبق المباراة».







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :