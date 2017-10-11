كشف خطة تسليم الأهلي للمالك الجديد بعد الخصخصة

المواطن - جدة

أكد وليد معاذ نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن العمل جار حاليًا على إنهاء السنة المالية بحالة مستقرة، من أجل تسليم الراقي للمالك الجديد بعد الخصخصة دون أي ديون.

وقال معاذ: «ناقشنا ديون الموسم الماضي، وهي تشمل ديونًا قصيرة الأجل وطويلة الأجل، فما حل وقته فهو دين، أما ما لم يأت فهو التزام مالي».

وتابع نائب رئيس النادي الأهلي: «بعض معلومات الإفصاح تكون متاحة للهيئة المالية وذلك بطلب من الشركاء وحفاظاً على سرية المعلومات، يهمنا ترك النادي بحالة مستقرة ماليًا».

وأضاف معاذ: «نسعى لإعطاء الفرصة لمالك النادي الجديد بعد الخصخصة للعمل بشكل جيد، النادي سيسلم في الفترة المقبلة خالياً من الديون بعد التزام الأمير خالد بن عبد الله بدفع كافة المبالغ المطلوبة».







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