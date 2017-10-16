كشف سبب ضم الحبسي لبعثة الهلال في مسقط

المواطن - الرياض

كشف نادي الهلال، سببَ ضم المحترف العماني على الحبسي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، للبعثة المتجهة لمسقط، رغم أنه غير مقيد آسيويًا.

وقال فهد المفرج، مدير الكرة بفريق الهلال: «علي الحبسي لاعب مهم جدًا فنيًا، وذو قيمة كبيرة، ويملك روح الإصرار الموجودة بالفريق، ووجوده يزيد من الدعم الجماهيري لنا، لكون المباراة مقامة في بلاده».

وأضاف فهد المفرج :«الجمهور العماني لا يحتاج دعوة، فهو يشجعنا ويحب الخير لكل أندية المملكة، ولكن وجود علي الحبسي ضمن بعثة الهلال سيكون دعماً أكبر».

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره بيروزي الإيراني، غداً الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا، بالعاصمة العمانية مسقط.

يذكر أن الهلال حسم مباراة الذهاب في الإمارات، بأربعة أهداف دون رد، وبات على أعتاب الوصول لنهائي البطولة التي يحمل لقبها فريق تشنوبوك الكوري الجنوبي.







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