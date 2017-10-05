كشف طبيعة مشروعات راموس وبيكيه المشتركة

المواطن - علي الحمداوي

نفي جيرارد بيكيه مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، وجود أي خلافات بينه وبين سيرجيو راموس قائد المنتخب الإسباني وريال مدريد، كما روج مؤخراً.

وقال بيكيه في هذا الصدد: «الكثير من الأكاذيب تُحاك في هذا الصدد، لكن العلاقة بيننا جيدة للغاية، ولا توجد أي خلافات كما يتردد، كما أنّ لدينا صداقة، ومشروعات عمل خارج الملعب أيضًا».

تصريح بيكيه حول وجود مشروعات عمل خارج الملعب بينه وبين قائد المنتخب الإسباني وفريق ريال مدريد، فتح باب التساؤلات حول طبيعة العمل بينهما.

قالت صحيفة «ميرور»: «قلبا دفاع المنتخب الإسباني، يعملان على مشروع يحمل عنوان قوة اللاعبين، وهو عبارة عن خليط بين موقع تواصل اجتماعي، ومصدر للأخبار».

وأضافت الصحيفة البريطانية: «سيكون موقعًا إخباريًا يختلف عن باقي وسائل الإعلام، في أنَّ المحتوى سيتم كتابته، ومراجعته من قبل رياضيين، هناك نسخة في الولايات المتحدة الأميركية، مماثلة لهذا الأمر تسمى (اللاعبون)، والتي تعد منبرًا لنشر التقارير من قبل رياضيين، في البطولات الأميركية المختلفة».

وتابعت ميرور: «سيتم إطلاقه قريبًا، ويهتم بكرة القدم على وجه الخصوص، في أوروبا».







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :