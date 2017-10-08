كشف قيمة تكييف الجوهرة المشعة ونقل تبعيته

المواطن - جدة

تناولت تقارير تلفزيونية، نقلًا عن مصادرها، القيمة المتوقعة لتكييف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعة)، بعدما كلف رئيس هيئة الرياضة بدراسة إمكانية تكييف الملعب.

وقال برنامج آخر شوط المذاع على قنوات برو سبورت: إن مصادره الخاصة أعلنت القيمة المالية لتكييف ملعب الجوهرة المشعة، والتي ستتجاوز حاجز الـ١٢٠ مليون ريال.

وأضاف المصادر، أن الهيئة العامة للرياضة ستصبح هي المسؤولة عن إدارة الجوهرة المشعة خلال الفترة المقبلة، علمًا بأنه يقع حاليًّا تحت إدارة شركة أرامكو (منفذة المشروع).

يذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، كلف لجنة لدراسة إمكانية تكييف ملعب الجوهرة المشعة، على أن تقدم نتائج الدراسة خلال ٣٠ يومًا، من صدور القرار.







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