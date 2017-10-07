كشف مصير عقود الاتحاد الاستثمارية غير الموثقة

المواطن - جدة

كشف حمد بن سليمان الصنيع، الرئيس الجديد المكلف برئاسة نادي الاتحاد، القرارَ النهائي بشأن العقود الاستثمارية التي تم توقيعها مع العميد خلال الفترات الماضية، دون اعتمادها من جانب الهيئة العامة للرياضة.

وقال رئيس الاتحاد، إن جميع العقود غير الموثقة سيتم رفعها لهيئة الرياضة للتأكد من سلامتها القانونية، ومطابقتها للأنظمة واللوائح المعمول بها، من أجل حفظ حقوق قلعة النمور، بجانب تحقيق مصالح العميد الاستثمارية.

وأضاف حمد الصنيع، أن إدارة الهيئة العامة للرياضة لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوزات أو مخالفات في العقود الاستثمارية الموقعة مؤخراً دون توثيق.

وأعرب الصنيع عن شكره لرئيس هيئة الرياضة، وعن الدعم الكبير الذي يجده العميد خلال الفترة الحالية، مما سيهيئ أرضاً خصبةً وصحية لكافة الاستثمارات الناجحة لما يملكه الاتحاد من اسم ومكانة في الرياضة السعودية والعالمية.

وتابع رئيس الاتحاد، أن العمل خلال الفترة المقبلة سيكون على اسم وشعبية نادي الاتحاد، من أجل الاستفادة بأفضل طريقة ممكنة استثمارياً، لتصحيح مسار التنمية داخل قلعة النمور.







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