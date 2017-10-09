كلاسيكو عربي في الطريق بين الأخضر والفراعنة

المواطن - الرياض

قرر الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم تنظيم مباراة ودية بين الأخضر الأول وشقيقه المصري، ضمن استعدادات الصقور والفراعنة لنهائيات كأس العالم بمونديال روسيا 2018.

ومن المقرر أن يتفق الجانب المصري مع نظيره السعودي على موعد إقامة المباراة في وقت لاحق، بسبب استعداد الفراعنة حالياً لمواجهة غانا في الجولة الأخيرة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويجتمع المنتخبان الشقيقان السعودي والمصري في مونديال روسيا المقبل لأول مرة عبر تاريخهما، علمًا بأن السعودية صعدت 5 مرات للمحفل العالمي، مقابل 3 مرات لأحفاد الفراعنة.

ولحق المنتخب المصري الأول لكرة القدم بركب المتأهلين لكأس العالم 2018، في روسيا، قبل ختام التصفيات الإفريقية بجولة واحدة، بعدما فاز على ضيفه الكونغو 2- 1.

وبهذا الفوز يرفع المنتخب المصري رصيده للنقطة 12 في صدارة المجموعة الأخيرة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ويتأهل لكأس العالم بعد غياب دام 27 عامًا، دون النظر لنتيجة الجولة الأخيرة بالتصفيات الإفريقية.

يذكر أن المنتخب السعودي تأهل للمونديال بعدما فاز على اليابان 1-0 في الجولة الأخيرة من عمر التصفيات الآسيوية، ليصعد برفقة الساموراي لكأس العالم عن المجموعة الثانية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :