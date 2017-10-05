كلاكيت تاني مرة.. العروبة في صدارة دوري الأمير فيصل بن فهد

المواطن - الرياض

حافظ فريق العروبة على صدارة دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم للأسبوع الثاني على التوالي بوصوله للنقطة العاشرة ، بعد فوزه على المجزل 3 ـ 0،على ملعب نادي العروبة في الجوف لحساب الجولة الرابعة من المسابقة , فيما توقف رصيد المجزل عند 3 نقاط متراجعاً للمركز الـ13.

وفي حائل وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية ، استمر الطائي في المركز الثاني بـ9 نقاط بفوزه 3 ـ 1 على ضيفه فريق جدة الذي بقي على رصيده السابق وهو “نقطتان” وتراجع للمركز الـ16, واستعاد القيصومة توازنه وتقدم للمركز الثالث بـ7 نقاط بفوزه الكبير في حفر الباطن 4 ـ 1 على النهضة الذي تراجع للمركز العاشر بـ5 نقاط.

واحتل الخليج المركز الرابع بـ7 نقاط بفوزه في الخرج، 3 ـ 2 على مضيّفه الكوكب الذي تجمد رصيده عند 3 نقاط متراجعًا للمركز الـ12، وتمكّن الحزم من تحقيق أول فوز له على أرضه على ضيفه الشعلة في الرس 3 ـ 1 , ليصل إلى النقطة السادسة في المركز الخامس، فيما بقي الشعلة عند رصيده السابق 5 نقاط في المركز التاسع.

وحقق فريقا نجران والوطني أول فوز لهما في الدوري، بعدما فاز الأول على ضمك في خميس مشيط بهدف وحيد، وبالنتيجة ذاتها فاز الوطني على هجر في تبوك , ليرتفع رصيد نجران إلى 5 نقاط ويتقدم للمركز الثامن، ويظلّ ضمك عند نقطتيه الوحيدتين متراجعًا للمركز الـ14 , في المقابل ارتفع رصيد الوطني إلى 4 نقاط في المركز الـ11 , وبقي هجر على نقطتيه وتراجع إلى المركز الـ15 .

وسجل خلال الجولة الرابعة (23) هدفًا في (7) مواجهات من أصل (8) , انتهت جميعها بالفوز ولم تظهر البطاقة الحمراء في الجولة للمرة الثانية على التوالي، ليبقى عدد البطاقات الحمراء بنهاية هذه الجولة (6) بطاقات فقط, فيما احتسبت في هذه الجولة ركلتا جزاء، الأولى للطائي أمام جدة أحرزها مشاري جديع، والثانية للكوكب أمام الخليج أحرزها السنغالي مينيان ديوف، ليرتفع عدد الركلات المحتسبة بنهاية الجولة إلى (8) ركلات جزاء، منها (7) أحرزت.

وتصدر هجوم العروبة قائمة الأفضلية بـ(9) أهداف، يليه القيصومة بـ(8)، ثم الطائي والشعلة والكوكب بـ(7) أهداف , فيما كان المجزل الأضعف هجومًا بـ(3) أهداف فقط , وكذلك جاء دفاع فرق العروبة والحزم والوحدة والنجوم باستقبالها (3) أهداف فقط، مقابل ( 8 ) أهداف في مرمى الشعلة والكوكب وجدة لتكون الأضعف دفاعاً , وجاء فريقا العروبة والطائي كأكثر الفرق انتصارًا في (3) مباريات , يليهما القيصومة والخليج بانتصارين، فيما لم تحقق فرق الكوكب وضمك وهجر وجدة أي انتصارات, وأكثر الفرق تعادلًا الحزم والكوكب بـ(3) تعادلات، بينما الأقل الطائي والمجزل بلا تعادل , وأكثر الفرق خسارةً المجزل بـ(3) مباريات, فيما جاء سجل فرق العروبة والحزم والوحدة والنجوم خالياً من الخسائر.

وبلغ عدد الأهداف المحرزة في الشوط الأول بشكل عام (31) هدفًا، فيما بلغ عددها في الشوط الثاني (57) هدفًا , ليرتفع رصيد الأهداف المحرزة في الدوري بنهاية هذه الجولة إلى (88) هدفاً.

فيما تصدر لاعب العروبة محمد رواف قائمة هدافي المسابقة حتى الآن بـ5 أهداف يليه لاعب الطائي مشاري جديع برصيد 3 أهداف وهو نفس رصيد لاعب النهضة بدر الخميس ولاعب الشعلة فهد المنيف ولاعب ضمك عبدالفاضل سوانون ولاعب المجزل سيدفالدو بريرا ولاعب الوطني هارون عيسى.







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