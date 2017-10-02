كلوب: ليفربول أضاع فوزاً سهلاً أمام نيوكاسل

المواطن - وكالات

يرى الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، أن فريقه أضاع العديد من الفرص أثناء التعادل المخيب بهدف لمثله أمام نيوكاسل يونايتد في سانت جيمس بارك، بالدوري الإنجليزي.

وقال كلوب: «أعتقد أننا كنا الأفضل وصنعنا فرصاً أكثر، كان ينبغي علينا أن نستغل الفرص التي صنعناها بشكل أفضل، إن كنت مسيطراً لا يمكنك أن تتفادى جميع الهجمات المرتدة، ولكن عليك أن تتفادى إعطاءهم فرصة الاستفادة منها».

وتابع: «لا نشعر بشعور جيد كما تتخيل، لعبت مباريات كثيرة مع فرق كثيرة وأدينا بشكل سيئ لكن أخذنا نقطة، لديك مشكلة حين لا تؤدي بشكل جيد في المباراة القادمة، كنا الفريق الأفضل وصنعنا فرصاً أكثر».

وزاد كلوب: «كنا في مناطق خطرة لكننا لم نسجل، هذه مشكلة بالطبع لكنها لن تبقى هكذا، نعم أنا في كرة القدم منذ وقت طويل وأعلم أن في وقت من الأوقات ستنفك العقد وحينئذ سنسجل أكثر وهذا سيحدث بالتأكيد».







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :