(كلير آير) جهاز يقي من أزمات الربو ويمنع دخان السجائر

المواطن - وكالات

قدمت شركة كورية جهازًا ذكيًّا ينقي الهواء داخل المنزل من الفيروسات والبكتيريا والجراثيم ودخان السجائر وغيرها من الملوثات، ليعزز صحة أفراد الأسرة ويقي من أزمات الربو ويحمي من الإصابة بالحساسية في الجهاز التنفسي.

وأوضحت نائبة رئيس شركة “كلير”، هان إيونس، على هامش مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2017 في دبي، أن جهاز “كلير آير” يعتمد على تكنولوجيا جديدة تُسمى “e2f” قادرة على جذب الغبار الناعم وجزئيات الغازات السامة من الهواء بقوة الكهرباء الساكنة التي تجمع جسيمات أصغر من 1 ميكرومتر.

وأوضحت هان أن الفرق بين جهاز “كلير آير” وبقية أجهزة تنقية الهواء التقليدية، يكمن في التكنولوجيا التي يعتمد عليها “e2f”، فالأجهزة التقليدية تستند على التأين لسحب الأيونات والشحنات السالبة في الهواء، وهذا يتطلب إنتاج جهد عالٍ لجذبها، ولكن بمجرد شحن الجهاز يتخلص كليًّا من الأيونات والجسيمات الضارة فتعود مرة أخرى إلى هواء الغرفة أو المكتب.

وأشارت هان إلى فلتر الجهاز يحتاج إلى تغيير مرة واحدة فقط كل عام، وبالتالي فهو خيار مثالي للمريض، لاسيما مرضى الربو أو مرضى حساسية الصدر وضيق التنفس وكذلك الحوامل والرضع والأطفال، فهو يحميهم من ملوثات الهواء كافة، موضحة أنه رخيص واقتصادي وآمن.

ولا يعتبر “كلير آير” مجرد مُنقٍّ للهواء فحسب، بل يتمتع بمزايا أخرى من ضمنها مكبر صوت لتشغيل الموسيقى أو الأغاني بتوصيله بالبلوتوث مع الهاتف الذكي، بالإضافة إلى أنه يعزز تجربة النوم لدى الكبار والأطفال وحتى الرضع، إذ يغني الجهاز لهم قبل خلودهم إلى نوم عميق هادئ.

كما يمكن استخدامه كـ”منبه” للاستيقاظ بطريقة مختلفة عن طريق تسجيل صوت الأم أو الأب أو حتى صوت الطفل ليستيقظ بجملة أو أغنية يسجلها بنفسه، بخلاف احتوائه على أكثر من 40 صوتًا مختلفًا للحيوانات والطيور والطبيعة، ويتوفر الجهاز بعدة أشكال تتناسب مع طبيعة المكان، سواء المكتب أو المنزل مع ألوان جذابة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :