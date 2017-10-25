كل ما تريد معرفته عن العملية الحسابية لـ حساب المواطن وأهدافه وفوائده

المواطن - محمد عبدالواحد

أصبح حساب المواطن حديث مجالس السعوديين خلال الأيام الماضية، بعد الإعلان عن ربط الحسابات البنكية للمستفيدين من أرباب الأسر والأفراد المستقلين، حيث طرأت بعض الاستفسارات عن العملية الحسابية للمبالغ المخصصة للمستحقين، وكذلك الحال بشأن آلية عمل البرنامج وأبعاده وأهدافه.

وتسببت بعض الأطراف في إثارة حالة من الجدل حول حساب المواطن على موقع تويتر بتداول عملية حسابية مزعومة عن الحساب وآلية عمله واستحقاقات المستفيدين، وهو ما رد عليه الحساب على الفور نافيًا طريقة الحساب .

وقالت صفحة “حساب المواطن” على تويتر: “تحديد قيمة استحقاق حساب المواطن تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وتركيبتها، وما يتم تداوله حسابيًّا غير صحيح”.

نقطة البداية لحساب المواطن:

قبل الحديث عن الآلية الصحيحة لحساب المواطن، كانت نقطة انطلاقه البرنامج التي أنهت تشكيكات البعض في بدء عمل الحساب، وهي اعتماد مبلغ (1.725.059.676) ريالًا للبرنامج، اعتبارًا من الشهر الجاري ، وأن المبلغ أودع في الحساب الجاري المفتوح لدى أحد البنوك المحلية، المخصص لحساب المواطن؛ لصرف مستحقات المستفيدين البالغ عددهم 11.684.897 مواطنًا، منهم 3.598.150 رب أسرة، و8086747 تابعًا، وذلك طبقًا لما هو مسجل في النظام الآلي لحساب المواطن.

ووصلت رسالة نصية للمستفيدين تقول: “عزيزي المستفيد، نود إعلامك بأنه تحقق من صحة رقم الحساب البنكي الخاص بك، وربطه بطلبك في برنامج حساب المواطن”، أما الذين لم تصلهم الرسالة النصية تنبهوا إلى وجود خطأ ببياناتهم وحساباتهم البنكية، وعليهم تعديلها لضمان الاستحقاق.

ومن المنتظر أن تصرف الدفعة الأولى لبرنامج حساب المواطن نهاية شهر أكتوبر الجاري.

الآلية الصحيحة:

ويعد الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله برنامج حساب الموطن هو تعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة من 2017- 2020م، والتي ستشمل تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، على عدة مراحل، حرصًا من القيادة على دعم الموازنة العامة للمملكة، مع وصول الدعم لمستحقيه، وعدم تحميلهم أعباء الإصلاحات المتبعة.

وتشمل الإصلاحات الاقتصادية الآتي: (تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه- وتحصيل المقابل المالي على الوافدين- وتحصيل ضريبة القيمة المضافة- والإيرادات غير النفطية الأخرى المقرر رفعها)، وذلك تماشيًا مع أسعار دول الخليج وكذلك الأسعار العالمية لتعزيز إيرادات الدولة.

وبذلك يهدف برنامج حساب المواطن إلى الآتي:

استحداث نظام متكامل بمقتضاه يتم استغلال كافة أوجه الدعم الحكومي المقدم للمواطنين، لاسيما قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة، والاستثمار في مجالات الطاقة النووية السلمية،… إلى آخره.

تحفيز المواطن السعودي وكامل الأسرة السعودية على ثقافة الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه، وهو ما يصب في مصلحتي (التوفير، وزيادة إيرادات الفرد والدولة).

المستفيدون من حساب المواطن:

وقعت بعض المغالطات لدى البعض، حين تم الإعلان عن اختيار (الأسرة) لتكون بدلًا من الفرد كوحدة أساسية تستفيد من قيمة الدعم المقدمة عبر البرنامج؛ وذلك نظرًا لكون الأسرة تُعد الوحدة الاقتصادية الرئيسة في المجتمع.

وهنا لا تعني الأسرة عدم الصرف للأفراد المستقلين أو الأبناء أو الأمهات، لكن المعنى هنا أن رب الأسرة هو من سيستلم المبالغ المستحقة له ولسائر أفراد الأسرة التي تم اختيارها ضمن حساب المواطن.

ومن هنا حدد حساب المواطن المستفيدين على النحو التالي:

الفئة الأساسية المستفيدة من البدل (رب الأسرة والزوجة والأبناء… حيث يتسلم الأب المبلغ جميعه).

الأفراد السعوديون غير المتزوجين الذين يعيشون بشكل مستقل عن أسرهم.

أسرة الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي.

حاملو بطاقات التنقل.

تؤهل تلقائيًّا للبدل كل الأسر المستفيدة من برنامج المعاشات الضمانية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ وذلك لكونهم أول المستحقين للدعم الحكومي وربما الأكثر حاجة.

وعرف البرنامج الأسرة بأنها: مجموعة من الأفراد تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى (زوج، زوجة، ابن، بنت) ويقطنون في مسكن واحد، كما يندرج تحتهم جميع الأبناء غير المتزوجين والبنات غير المتزوجات في حال كانوا يقطنون في نفس المسكن، ويمكن أن يكون رب الأسرة ذكرًا أو أنثى بناءً على حالة الأسرة الاجتماعية.

حساب استهلاك الأسرة (كوحدة أساسية للبرنامج):

توقعت الحسابات التقديرية لمعدل استهلاك الأسر ذات الدخل المنخفض من (الوقود والمياه) أن يكون معدل الاستهلاك الشهري لأسرة من 6 أفراد هو: 398 لتر بنزين إذا كان لديهم سيارتان… و2.594 كيلو واط / ساعة من الكهرباء المستهلكة.

وبذلك تكون التكاليف الإجمالية هي: في عام 2017 الجاري (20- 25 مليار ريال)، وفي عام 2018 تكون (35- 45 مليارًا)، وفي عام 2019 تكون (50- 60 مليارًا)، وفي عام 2020 تكون (60- 70 مليارًا).

وسيتم تحديد قيمة استحقاق البدل وتفاوتها من أسرة لأخرى طبقًا لـ(عدد أفراد الأسرة وحالتها المادية):

كلما زاد عدد أفراد الأسرة يزداد البدل المخصص لها، حيث يحدد برنامج حساب المواطن تكاليف استهلاك كل فرد من منتجات الطاقة والسلع الأساسية.

وتتناقص قيمة البدل كلما ارتقت وتحسنت حالة الأسرة المادية.

ولن يحصل أصحاب الدخل المرتفع على أي بدل.

مستقبل حساب المواطن:

من المخطط له أن يشمل حساب المواطن في مراحله الأولى بدل الإصلاحات الاقتصادية، ثم يتوسع في المراحل التالية ليكون برنامجًا شاملًا للمساعدات والإعانات الحكومية كافة، من خلال بوابة واحدة توحد الاستثمار في الأصول والأنظمة المتعددة، وتحسن الخدمات المقدمة للمواطن.. على النحو التالي:

فوائد الضمان والتنمية الاجتماعية: (دعم المعاش- دعم الغذاء- دعم باحثي العمل).

فوائد التعليم: (دعم التعليم العام- دعم التعليم العالي- مكافآت الطلاب).

فوائد الرعاية الصحية: (الخدمات الصحية- التأمين الصحي).

فوائد الإسكان: (عم تملك السكن- دعم الإيجار).

استفسارات عامة:

وثارت العديد من الاستفسارات لدى بعض المواطنين ممن يحملون حالات خاصة، أجابت عليها صفحة “حساب المواطن” على موقع تويتر، ومن أبرزها هو أنه بإمكان أصحاب الحسابات البنكية المجمدة أو المتوقفة أن يسارعوا بفتح حساب جديد يتعاملون به مع البرنامج.

كما أشار حساب المواطن أن (العزاب) أو المستقلين سيكون بإمكانهم التسجيل كفرد مستقل، مع ضرورة إثبات هذه الاستقلالية، عن طريق العديد من الأمور مثل صك الملكية أو عقد إيجار أو فواتير الكهرباء.

وأوضح الحساب أنه يمكن للمواطنة السعودية المتزوجة بأجنبي، أن تسجل بالبرنامج وتضيف الأبناء والزوج.

فوائد حساب المواطن:

يسود اعتقاد خاطئ بالمجتمع أن دعم الوقود من الأمور الإيجابية لمحدودي الدخل، إلا أن الواقع يؤكد خلاف ذلك، حيث تضر الأسعار المتدنية للوقود بمحدودي الدخل؛ كونهم لا يستفيدون بهذا الدعم في قطاعات أخرى كالتعليم والصحة وغيرها، بينما تذهب فائدة الدعم لأصحاب الدخل المرتفع الذين يستفيدون به في سياراتهم المتعددة وشركاتهم وعقاراتهم.

وحدد الاقتصاديون أبرز فوائد حساب المواطن على النحو التالي:

تجنيب المواطن آثار الزيادة في الأسعار.

تقليل استفادة أصحاب الدخول المرتفعة من الدعم.

الرفع من كفاءة توزيع الدعم الحكومي.

توفير الهدر الناتج عن الدعم العشوائي.

الاستفادة من المواد البترولية المهدرة في إعادة تصديرها وتحقيق عوائد.

وقف الهدر في المياه وبالتالي تقليل كميات النفط الخام المخصصة لمحطات التحلية.

توجيه الدعم لذوي الدخل المنخفض بشكل أكبر.

منع المقيمين من الاستفادة من الدعم.

تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك.

إعادة توجيه مبالغ الدعم في المشاريع التنموية.

تفعيل أنشطة النقل العام مثل القطارات والحافلات.

تخفيف العبء على موازنة الدولة.







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