كملي بطولاتك.. انطلاق فعاليات التوعية بسرطان الثدي في المدينة المنورة

المواطن - أسيل شرف - مكة المكرمة

أطلقت الصحة في المدينة المنورة، بمشاركة الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان (أحياها)، مساء يوم الاثنين الماضي، بمجمع الراشد التجاري بالمدينة، فعاليات التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بشعار (كملي بطولاتك)، والتي تستمر لمدة 5 أيام، وتأتي في إطار الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي التي تتبناها وزارة الصحة.

وتتضمن الفعاليات التوعوية والتي أطلقت في المرحلة الأولى بمجمع الراشد التجاري افتتاح معرض توعوي أقيم في بهو المركز اشتمل على عدة أركان توعوية وتثقيفية، بالإضافة إلى الفحص المجاني الذي يتم في عربة الفحص بكل خصوصية من خلال أشعة الماموجرام.



كما أن خدمة الكشف بالماموجرام تقدم على مدار العام في مركز طيبة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وكذلك يقدم في عيادات الماموجرام في كلٍّ من مركز صحي الخالدية ومركز صحي العزيزية، حيث تتميز المدينة المنورة بكونها المنطقة الأولى على مستوى المملكة التي توفر خدمة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالماموجرام في مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى أن عربة الكشف المبكر ترافق جميع فعاليات الحملة في منطقة المدينة المنورة.



ومن جانبها، أكدت منسقة البرنامج بصحة المنطقة، د. رويدا بنت محمد ناشر، بأن الحملة التوعوية لسرطان الثدي تهدف إلى التعريف بسرطان الثدي وأنواعه، والتعرف على طريقة الفحص الذاتي وطرق الوقاية من المرض، مؤكدة على الجانب التوعوي وإجراء الفحص المبكر؛ تجنبًا للإصابة بالمرض، كما أشارت إلى ضرورة إجراء فحص الماموجرام سنويًّا وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول هذا المرض من خلال هذه الفعاليات التوعوية.

وعلى صعيد المرحلة الثانية للحملة، أوضحت رويدا أن خطة هذا العام تضمنت التوسع في الفعاليات التوعوية، حيث ستقام الفعاليات لمدة (3) أيام في مجمع العالية التجاري، وهو أحد أكبر المجمعات في المدينة خلال الفترة 12- 14 أكتوبر 2017م من الخامسة وحتى العاشرة مساءً.

ودعت منسقة البرنامج بصحة المنطقة جميع السيدات للاستفادة من الكشف المجاني الذي يقدم والمعلومات التوعوية والتثقيفية التي يتم عرضها خلال الفعاليات، كما قدمت الشكر والتقدير لجميع الجهات المشاركة في تنفيذ الفعالية، والتي تمثلت في جهات طبية من القطاع العام والخاص وجهات تطوعية وإعلامية.

تجدر الإشارة إلى أن سرطان الثدي هو أكثر الأورام السرطانية شيوعًا عند النساء، ومن مسبباته التقدم في العمر والتاريخ المرضي والعوامل الوراثية، بالإضافة إلى العامل الغذائي والعوامل البيئية والتلوث.

وقدمت فرقة بوست المدينة الفنية فقرتين عبارة عن أوبريت بقيادة الإعلامي فواز الحربي بتقديم أوبريت عن الكشف المبكر للسرطان الذي نال استحسان الحضور والجمهور.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :