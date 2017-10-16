كملي_بطولاتك حملة للتوعية بسرطان الثدي

المواطن - عبدالعزيز السنيد

تتواصل فعاليات الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي التي تنفذها وزارة الصحة تحت شعار “كملي بطولاتك”، بتوفير أجهزة الكشف المبكر بالماموغرام في العديد من مستشفيات الصحة، وتقديم إرشادات للتقليل من احتمال الإصابة بالمرض.

وأوضحت الصحة أن خطر سرطان الثدي يعد من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا عالمياً بعد سرطان الرئة، ويوجد عند النساء بنسبة 25% ، مشيرة إلى أنه سرطان أكثر شيوعاً بين السيدات بعمر 40 عاماً فما فوق في المملكة، وأن أكثر من 55% من حالات السرطان بالبلاد يتم كشفها بمراحل متأخرة مما يقلل من فرصة الشفاء منه .

وأبانت أن تصوير الثدي بالماموغرام يساعد بالكشف عن الأورام التي لا يمكن الشعور بها أو كشفها من قبل السيدة نفسها أو من قبل طبيبها بمدة 1-3 سنوات، مشيرة إلى أن فحص الثدي بالماموغرام يتضمن إجراء صورتين شعاعيتين أو أكثر لكل ثدي، ويعتبر آمنًا وليس له أي تأثيرات جانبية مهمة لأن جرعة الأشعة المستخدمة بالتصوير ضئيلة، مضيفة أن 95% من الحالات عند اكتشافها المبكر يكون العلاج أسرع وأسهل وتزيد نسبة الشفاء إلى 95% .

ونصحت الوزارة باتباع بعض الإرشادات للتقليل من احتمال الإصابة بسرطان الثدي، مثل الابتعاد عن تناول حبوب منع الحمل لمدة طويلة والكشف المبكر بالماموغرام بعمر بين 30-40 سنة في حال وجود تاريخ عائلي بهذا المرض، والكشف الدوري كل سنة إلى سنتين بعمر 40 عامًا فما فوق، وتجنب استخدام المعالجة الهرمونية بعد انقطاع الطمث، وممارسة النشاط البدني ما لا يقل عن 30 دقيقة يومياً، وتناول الغذاء الصحي والفني بالخضار والفواكه، وتجنب السمنة وزيادة الوزن .

وكانت الصحة قد أطلقت مؤخراً حملة وطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تزامناً مع مشاركة دول العالم في تفعيل الأنشطة التوعوية للشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي للعام 2017م، حيث تم إطلاق حملة توعوية في جميع مناطق المملكة تحت عنوان “كملي بطولاتك” تضمنت العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمراكز التجارية .

كما تم تشجيع النساء على إجراء الفحص المبكر بإعطائهن ميدالية تقديراً للجهود في حياتهن حيث تم اختيار شعار الحملة تحت عنوان #كملي _بطولاتك والذي يحمل رسالة تقدير للبطولات التي قامت بها جميع السيدات في حياتهن سواء كانت (أُمًا – زوجة – ابنة – جدة)، وتشجيعاً لإكمال هذه البطولات تقوم بالفحص المبكر عن سرطان الثدي بالماموغرام .

وشملت الحملات تغطية عدة جوانب أهمها التوعية بمرض سرطان الثدي ومدى خطورته، وطرق الوقاية منه وأهمية الكشف المبكر ، وشرح مفصل عن الماموغرام وطريقة عمله، وأيضاً شملت شرح آلية الفحص المبكر وشروطه بالتفصيل لجميع زائرات ركن التوعية عن سرطان الثدي، وتستمر التوعية لنهاية شهر أكتوبر في جميع مناطق ومحافظات المملكة.







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