كهربا: #الجمهور_السعودي_يساند_مصر أثبت الأخوة بين الشعبين

المواطن - القاهرة

أكد المحترف المصري محمود عبدالمنعم “كهربا”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أن هاشتاق #الجمهور_السعودي_يساند_مصر يثبت الأخوة والمحبة بين الشعبين.

وقال لاعب منتخب مصر: “أتقدم بالشكر لخادم الحرمين وولي عهده، هاشتاق #الجمهور_السعودي_يساند_مصر يثبت الأخوة والمحبة بين الشعبين”.

وأضاف كهربا: “لا أريد مواجهة البرازيل أو فرنسا بكأس العالم، وأتمنى أن ألعب في أوروبا بعد تقديم شيء في الاتحاد، لا أريد التحدث عن هدف التعادل علينا، ويجب أن نكون إيجابيين ونفرح بالتأهل”.

ولحق المنتخب المصري الأول لكرة القدم بركب المتأهلين لكأس العالم 2018، في روسيا، قبل ختام التصفيات الإفريقية بجولة واحدة، بعدما فاز على ضيفه الكونغو 2- 1.

وفاز منتخب مصر على الكونغو بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، وسجل المحترف محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي للفراعنة في الدقيقة 63.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق تمكن الكونغو من تسجيل هدف التعادل في مرمى عصام الحضري حارس منتخب مصر، وعاد الفراعنة للتقدم من جديد في الدقيقة 90 عن طريق ضربة جزاء سددها محمد صلاح.

وبهذا الفوز يرفع المنتخب المصري رصيده للنقطة 12 في صدارة المجموعة الأخيرة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ويتأهل لكأس العالم بعد غياب دام 27 عامًا، دون النظر لنتيجة الجولة الأخيرة بالتصفيات الإفريقية.







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