كهربا: جمهور الاتحاد عالمي.. فهد المولد الأفضل.. وهذا رأيي في عمر السومة

المواطن ـ محمد سلام

حل الدولي المصري محمود عبدالمنعم “كهربا”، محترف نادي الاتحاد، ضيفًا على برنامج “باب واحد” على شاشة mbc، حيث أكد أنه يرغب في البقاء مع الاتحاد لفترة طويلة، وأن يحصل الفريق في الموسم الحالي على بطولة تسعد جماهيره العاشقة، معتبرًا أن فهد المولد هو أفضل لاعب سعودي خلال الفترة الحالية.

وتحدث اللاعب عن تسميته بـ”كهربا” قائلًا: “تم تسميتي بكهربا منذ كان عمري 10 سنوات؛ لعدم حبي للخسارة، ودائمًا أكون متكهرب في الملعب”، مضيفًا عن جماهير الاتحاد: “جمهور الاتحاد عالمي ويبث الروح، وأتمنى كل يوم ألعب مباراة أمامهم”.

وأضاف كهربا: “سأبقى في الاتحاد لفترة طويلة، وإن شاء الله نفرح جماهيره هذا العام بالحصول على بطولة.. في حالة الاحتراف الخارجي أتمنى اللعب في ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد أوروبيًّا”.

وعن رأيه في أفضل لاعب عربي خلال الفترة الحالية، خارج صفوف الاتحاد، أكد كهربا أن عمر السومة، محترف النادي الأهلي، هو الأفضل في الوقت الحالي، ممتدحًا قدرات المهاجم السوري المميز.







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