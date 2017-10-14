كوريا الشمالية ترد على مناورات أميركا وكوريا الجنوبية بباليستي مرتقب

المواطن - وكالات

كشف تقرير صحافي أن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ باليستي قُبيل مناورات بحرية أميركية – كورية جنوبية مشتركة مرتقبة الأسبوع المقبل.

ونقلت صحيفة “دونغ إيلبو” عن مصدر حكومي قوله إن صوراً التقطت بالأقمار الصناعية تُظهر صواريخ باليستية مركزة على منصات إطلاق يتم إخراجها من حظيرة عسكرية قرب بيونغيانغ وفي محافظة فيونغان في الشمال.

ويشتبه مسؤولون عسكريون أميركيون وكوريون جنوبيون بأن بيونغ يانغ قد تكون تستعد لإطلاق صواريخ قادرة على ضرب الأراضي الأميركية.

ويمكن أن يكون ذلك، الصاروخ الباليستي العابر للقارات هواسونغ-14 القادر على بلوغ ألاسكا، أو هواسونغ-12 المتوسط المدى الذي هددت بيونغيانغ بإطلاقه باتجاه جزيرة غوام الأميركية في أغسطس، بحسب التقرير.







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