كوشك: خدمة المجتمع هدف ومقصد إستراتيجي لجامعة الباحة والإعلام شريك رئيسي

المواطن - أمل سعيد الغامدي - الباحة

أكد مدير جامعة الباحة، الدكتور نبيل كوشك، أن الجامعة والإعلام شركاء في تحقيق تطلعات القيادة والمواطنين والعملية التنموية الشاملة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه، مدير المركز الإعلامي بمنطقة الباحة محمد بن صالح آل ناجم، حيث تأتي الزيارة لمناقشة عدد من المواضيع التي تتعلق بالمركز وبحث سبل التعاون بين الطرفين فيما يخدم المنطقة ومجتمعها.

واطلع كوشك على تقرير مفصل عن نشأة وإنجازات المركز خلال الفترة الماضية والرؤية والتطلعات المستقبلية.

وطرح آل ناجم في اللقاء عددًا من المواضيع التي تتعلق بالإعلام بالمنطقة، وفي مقدمتها توقيع اتفاقية شراكة لتطوير العمل الإعلامي، وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية، ودبلوم الإعلام الشامل.

وأشار آل ناجم إلى أن المركز يسعى إلى تقديم عدد من المبادرات الإعلامية التي تخدم الجانب الترويجي والتسويقي في السياحة والاستثمار.

ورحب الدكتور كوشك بما طرح من متطلبات، مبديًا سعادته بما اطلع عليه في التقرير عن المركز، مؤكدًا أن الجامعة تسعى بكامل إمكانياتها للنهوض بالمنطقة.

وقال: إن “خدمة المجتمع هدف ومقصد إستراتيجي للجامعة في ظل ما تجده الجامعة من دعم ورعاية واهتمام مستمر من سمو أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود، وسعيًا من الجامعة للنهوض بدورها الوطني من إعداد وتأهيل وتدريب الكفاءات، وأن تكون مساهمًا فاعلًا في النشاط والحراك في شتى المجالات بالتوازي مع مواكبة مسيرة التنمية المتسارعة التي تشهدها الدولة وما تفرزه من متطلبات وأهداف إستراتيجية”.

وأشار خلال اللقاء إلى أن الإعلام يمضي بدوره وبجهود جميع الإعلاميين بالمنطقة للوقوف مع منطقتهم وإبرازها بما تستحق في ظل القفزات التنموية المتسارعة، وأضاف أن المملكة وفق توجيهات القيادة، ومن خلال رؤية 2030م، مقبلة على تطور كبير، وأن على وسائل الإعلام دورًا بالاصطفاف لتحقيق هذه الرؤية.

ومن جانبه، أعرب آل ناجم عن شكره وتقديره لمدير الجامعة على الاستقبال وتفاعله في كل ما يخدم الإعلام والإعلاميين بالمنطقة.







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