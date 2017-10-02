كوماندوز يتسلل إلى سوريا لمطاردة وقتل حمزة بن لادن

المواطن - وكالات

أكدت مصادر أن عناصر من “القوة الجوية الخاصة” المعروفة بأحرف SAS اختصاراً في بريطانيا، تسللوا قبل مدة إلى سوريا لمطاردة وقتل نجل أسامة بن لادن ويدعى حمزة بن لادن، الذي عاش متخفياً عن عيون مطارديه لسنوات بإيران وقبلها في باكستان، حيث قتل الأميركيون أباه، زعيم تنظيم “القاعدة” أسامة بن لادن، عام 2011، في بيت سري اتخذه وكراً، وبعدها ورث الابن قيادة مهمة بالتنظيم.

ويبلغ قوام قوة الكوماندوز 40 عنصراً من “القوة” الشهيرة للبحث عنه وإنهاء أمره حياً أو ميتاً قبل أن يرث أيضاً التنظيم “الداعشي” المتفكك يوماً بعد يوم.

ومع أن المفترض أن تكون المهمة الصعبة أكثر من سرية، إلا أن شيئاً منها تسرب إلى وسائل إعلام بريطانية، واستمدت معلوماتها من صحيفة DAILY STAR الناقلة، أمس الأحد، في خبرها عن مصدر في “القوة” البريطانية الشهيرة، قوله: “سنعثر عليه عاجلاً أم آجلاً، وحين يرتكب خطأً ما، سيرانا بانتظاره”، وفق تعبير المصدر الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه.

وذكرت “ديلي ستار” أن مصادر أمنية واستخباراتية اكتشفت أن حمزة، هو الابن الوحيد من السعودية خيرية صابر، زوجة أبيه الثالثة، ينوي إعادة بناء “القاعدة” من جديد، وأن أحد مصادرها ذكر أن التكنولوجيا هي في مقدمة الاستخدامات التي يمكن بواسطتها تتبع المطلوبين للعثور عليهم “إلا أن مصدرا على الأرض تعرف إليه ورصده (في سوريا) وحصل على معلومات استخباراتية تعادل وزنه ذهباً”، كما قال.

وأضافت الصحيفة أن ما سمته “وحدة العمليات الخاصة” في التحالف المشترك، هي من ستقوم بمهمة البحث عن حمزة بن لادن ومن معه في سوريا، وأن عناصر SAS البريطانيين هم عمادها الرئيسي “ومخططهم هو قتله بغارة تنفذها طائرة من دون طيار أو اعتقاله مع زملائه إذا أمكن” مضيفة أن لدى من سيقومون بالمهمة كل ما يلزم: أجهزة ومعدات وقناصة وأقمار اصطناعية، ويرافقهم عنصران من “الجيش الحر” ملمان بجغرافية البلاد.







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