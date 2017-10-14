كوينتيروس: لا أدعي معرفتي للكرة السعودية.. وهذه رسالتي للنصراويين

المواطن - الرياض

وجّه المدرب الجديد لفريق الكرة الأول بنادي النصر الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس، رسالةً لجماهير الفريق العاصمي، في بداية مشواره مع العالمي خلفاً للبرازيلي ريكاردو غوميز.

وقال كوينتيروس: « نرجو منكم الصبر اصبروا علينا، للتو وصلنا للمملكة، بالعمل المتواصل من الجهاز الفني والإداري واللاعبين سنحقق البطولات».

وأضاف مدرب النصر الجديد في رسالته للنصراويين: «نحتاج الصبر والوقت بالعمل المتواصل والتدريب المتواصل ومعرفة اللاعبين لتكتيكي؛ سنحقق ما نرغب به».

وزاد كوينتيروس : «خلال مسيرتي التدريبية، مررت بأربعة أندية وحققت أربعة بطولات دوري، وأتمنى أن يكون خامس بطولاتي للدوري هنا في النصر».

وتابع: «ولا أدعي بأنني أملك معرفة كبيرة في السعودية أو النصر، لكني تابعت فيديوهات كثيرة جداً لمعرفتها، كما تابعت مباريات كثيرة جداً للنصر قبل قدومي لمعرفة كل تفاصيل الفريق واللاعبين ولأكون على معرفة تامة بالفريق».







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