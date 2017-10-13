كوينتيروس: لا أعد بالبطولات.. ورئيس النصر: هذا الأمر أراحني من الشائعات

المواطن ـ محمد سلام

أعرب المدرب جوستافو كوينتيروس عن سعادته البالغة لتولي القيادة الفنية لنادي النصر، مقدما شكره إلى رئيس النادي، ومتمنيا أن يكون عند حسن الظن خلال الفترة المقبلة.

وعقد كوينتيروس مؤتمرا صحافيا برفقة رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي، قال من خلاله: “شرف كبير ان أتواجد في نادي النصر وأشكر رئيس النادي واتمنى ان أكون عند حسن ظن الجميع”، مضيفا: “لا أنسى أن اذكر بأنني أحظى بتواجد لاعبين موهوبين ومميزين معي في الفريق .. رأيت ذلك من خلال حديث الرئيس عنهم قبل أن اتابع الفريق”.

وأشار المدرب إلى أن: “بالتأكيد ان هناك فرق جاهزة مع أجهزة فنية من البداية .. لكننا سنحرص ونحاول جاهدين أن نعمل مانستطيع لنكون الأفضل.. انا اثق باللاعبين الذين معي .. وأثق بعملي .. لا أعد ببطولة .. لكن أنا هنا لأن هدفي تحقيق البطولات ، ومن لا يملك الطموح لن ينجح”.

وأنهى جوستافو بقوله: “سنعمل على تطوير الوضع الفني واللياقي للفريق مع الأيام .. لياقة اللاعبين إلى حد ما جيدة بحسب مارأيته خلال يومين مع الفريق”.

من جانبه، أبدى رئيس النصر تفاؤله بقدرة المدرب كوينتيروس على قيادة العالمي إلى الانتصارات خلال المرحلة المقبلة، وكشف أن توقيع العقد تم لمدة موسمين.

وأوضح كحيلان: المدرب كان خيارنا الأول في الصيف .. لكن المدرب كان يقدم مستويات مميزة مع منتخب الاكوادور.. بعد أن أتيحت الفرصة لنا بعد خروج المدرب من منتخب الاكوادور .. قدمنا العرض وحرصنا على التوقيع مع المدرب وتم ذلك”.

كما أكد فيصل بن تركي على أن قرار منع جلوس رؤوساء الأندية على مقاعد البدلاء سيريحه كثيراً حتى لا يقال بأنه يتدخل في تشكيلة الفريق.







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