لأول مرة.. الأولمبية السعودية تجتمع برئيسها الجديد

التقى معالي رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، ظهر اليوم الأحد، برؤساء الاتحادات الرياضية لمختلف الألعاب.
وجرى خلال الاجتماع الذي عُقِد بمكتب معاليه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض الاطلاع على متطلبات المرحلة المقبلة وآليات العمل المناسبة للألعاب، لرفع مستوى المنافسة بها والبدء في وضع برامج لصناعة ألعاب قادرة على الانتشار والجذب.
وعبّر معالي رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي آل الشيخ في مستهل اللقاء عن ترحيبه بالجميع متطلعاً نحو العمل على تمثيل مشرف للرياضة السعودية، يوازي ما يحظى به هذا القطاع من دعم واهتمام من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.
وأكد ثقته في قدرة الاتحادات على القيام بمهامها على أكمل وجه، وتنفيذ برامجها بدقة وإتقان وسعي نحو أفضل المشاركات والإنجازات ، وزيادة الشعبية والانتشار لهذه الألعاب ، لافتًا إلى أنه سيجري تقييم دائم ومستمر للعمل والنتائج ، ومعرباً في الوقت ذاته عن ثقته الكبيرة بمستقبل زاهر للألعاب المختلفة وقدرة مسؤولي الاتحادات على تحقيق تطلعات كافة الرياضيين في المملكة، مقدمًا شكره وتقديره لمن عملوا في المرحلة الماضية.
يذكر أن معالي رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية اعتمد يوم الجمعة الماضي تعيين رؤساء جدد وإعفاء آخرين وتأسيس عدد من الاتحادات الجديدة.