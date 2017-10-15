لأول مرة.. الأولمبية السعودية تجتمع برئيسها الجديد

المواطن - الرياض

التقى معالي رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ ‏تركي بن عبد المحسن ‏آل الشيخ، ظهر اليوم الأحد، برؤساء الاتحادات ‏الرياضية لمختلف الألعاب.‏

وجرى خلال الاجتماع الذي عُقِد بمكتب معاليه في مجمع الأمير فيصل ‏بن ‏فهد الأولمبي بمدينة الرياض الاطلاع على متطلبات المرحلة المقبلة ‏وآليات العمل المناسبة ‏للألعاب، لرفع مستوى المنافسة بها والبدء في ‏وضع برامج لصناعة ألعاب قادرة على الانتشار والجذب.‏

وعبّر معالي رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ ‏تركي آل الشيخ في مستهل اللقاء عن ترحيبه بالجميع متطلعاً نحو العمل ‏على تمثيل مشرف للرياضة السعودية، يوازي ما يحظى به هذا القطاع ‏من دعم واهتمام من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ‏سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.

وأكد ثقته في قدرة الاتحادات على ‏القيام بمهامها على أكمل وجه، وتنفيذ برامجها بدقة وإتقان وسعي نحو ‏أفضل المشاركات والإنجازات ، وزيادة الشعبية والانتشار لهذه الألعاب ، ‏لافتًا إلى أنه سيجري تقييم دائم ومستمر للعمل والنتائج ، ومعرباً في ‏الوقت ذاته عن ثقته الكبيرة بمستقبل زاهر للألعاب ‏المختلفة وقدرة ‏مسؤولي الاتحادات على تحقيق تطلعات كافة الرياضيين في المملكة، ‏مقدمًا شكره وتقديره لمن عملوا في المرحلة الماضية. ‏

يذكر أن معالي رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية اعتمد يوم ‏الجمعة الماضي تعيين رؤساء جدد وإعفاء آخرين وتأسيس عدد من ‏الاتحادات الجديدة.







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