لأول مرة.. الاستفتاء طريقة جديدة لترشيح مديري التعليم

المواطن - عبدالعزيز العلي

ابتكرت وزارة التعليم آلية جديدة لترشيح مديري التعليم وهي الترشيح من خلال توزيع استبيان ورقي على قيادات الإدارة من مديري إدارات وأقسام الإدارة المراد تكليف مدير لها!! متجاهله آليات الترشيح المعتمدة من قبل أمانة إدارات التعليم.

وفي التفاصيل أوضح مصدر مطلع لـ”المواطن” أنه إبان زيارة أحد وكلاء وزارة التعليم لإحدى المحافظات، قام وكيل الوزارة بتوزيع الاستبيان على مديري الإدارات لاختيار مدير تعليم في سابقة تعد الأولى من نوعها، من بينهم مدير التعليم المكلف ومساعده، كون ملفات ترشيح مديري التعليم تصل الوزارة من الميدان التعليمي بملفات جاهزة مرصود بها كافة الخبرات للمرشحين ، والوزارة بدورها تختار الملف المتكامل وفق معايير محددة ويتم تكليف مدير التعليم.

وأضاف المصدر أن استبيان الوكيل حتمًا سيقف بصف مدير التعليم المكلف كونه مديرًا، وبسيف الحياء من مديري الإدارات والأقسام وسيرشحونه مما يقلل من الخيارات في الترشيح.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :