لاعبو المنتخب السعودي يتبرعون لصالح جمعية ذوي شهداء الواجب

المواطن ـ محمد سلام

قدم لاعبو المنتخب السعودي، ظهر اليوم الجمعة، تبرعًا ماليًّا لصالح جمعية ذوي شهداء الواجب؛ وذلك دعمًا منهم للبرامج والخدمات المقدمة لأبناء ذوي شهداء الواجب، وتقديرًا لتضحيات أولياء أمورهم بأرواحهم ليبقي الوطن آمنًا مستقرًّا.

وتسلم رئيس مجلس إدارة الجمعية، سعود العويس، شيكًا مصدقًا قدمه قائد المنتخب السعودي أسامة هوساوي باسمه ونيابة عن باقي زملائه في المنتخب، وذلك بحضور لاعبي الأخضر والمشرف المالي للجمعية أحمد المحيميد.

من جانبه، أكد أسامة هوساوي أن هذه المبادرة تأتي تقديرًا لذوي شهداء الواجب، وتضحيات أولياء أمورهم، مبينًا أن ما يقدمه أبناء القوات المسلحة يسطر بأحرف من ذهب، وأن هذه المبادرة لا تعد شيئًا بما يقدمه الأبطال في الحد الجنوبي.







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